Copa do Mundo Feminina: veja os confrontos e horários das quartas de final

Com autoridade e contando com gol do carrasco rubro-negro Deyverson, o Cuiabá venceu o Flamengo por 3 a 0 hoje (6), na Arena Pantanal (MT), e chegou ao sexto jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno do atacante Pedro após sofrer agressão do então preparador físico do clube e ser suspenso pela diretoria rubro-negra. O camisa 9 teve uma atuação discreta.

Além de Deyverson, Matheus Alexandre e Clayson marcaram para o Cuiabá.

Com a vitória, o Cuiabá entrou de vez na disputa por uma vaga para a Libertadores, chegando aos 28 pontos, na oitava posição, e ficando a dois do Grêmio, sexto colocado.

O Flamengo, por sua vez, perdeu a oportunidade de diminuir a distância para o líder Botafogo, que havia empatado em 0 a 0 com o Cruzeiro. Mesmo com a derrota, se manteve na segunda colocação, mas viu a diferença para o rival alvinegro aumentar para 13 pontos.

O resultado adverso na Arena Pantanal também marcou o fim da invencilidade do Rubro-Negro que já durava 11 partidas.

O jogo deste domingo foi o primeiro de Pedro depois de ter sofrido uma agressão do preparador físico Pablo Hernández, que foi demitido. Após o episódio, ele foi suspenso por um jogo pela diretoria, que avaliou que ele cometeu um ato de indisciplina ao se recusar a aquecer e também por ter faltado ao treino da última segunda-feira (31) sem aviso prévio.

Everton Ribeiro, que foi poupado e iniciou o jogo entre os reservas, foi retirado do banco no intervalo por apresentar um quadro de gastroenterite.

O Cuiabá volta a campo no próximo dia 15, contra o Athletico-PR, em Curitiba (PR). Já o Flamengo encara o Olímpia pelo jogo de volta das oitavas de final, na próxima quinta-feira (10), no Paraguai. Na ida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Por UOL

