Polícia Militar prende homem com arma artesanal e drogas

No final da tarde deste sábado (5), próximo ao Hospital João Câncio Fernandes, aconteceu, mas um acidente de trânsito, desta vez um carro colidiu com uma motocicleta deixando o condutor da moto com vários ferimentos, o acidente aconteceu próximo ao hospital e logo os médicos do SAMU prestaram atendimento a vítima.

Nossa reportagem recebeu o vídeo mais A fonte não soube informar o nome dos envolvidos,

Mais informações a qualquer momento.

