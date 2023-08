(Vídeo) Em Sena Madureira: Helicóptero do CIOPAER resgata soldado após acidente na BR-364

Na tarde desta sexta-feira, um helicóptero do CIOPAER (Centro Integrado de Operações Aéreas) foi acionado para realizar o resgate do Soldado do Corpo de Bombeiros, Andrey Dias, que sofreu um grave acidente de carro na BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. O acidente ocorreu quando o soldado retornava da cidade de Taracauá.

De acordo com informações preliminares, Andrey Dias teve sua coluna cervical lesionada no acidente. Seu estado de saúde é considerado delicado e inspira cuidados médicos especializados.

A rápida resposta da equipe de resgate, com o apoio do helicóptero do CIOPAER, foi fundamental para garantir o transporte rápido e seguro do soldado até um centro médico adequado para receber os cuidados necessários.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

