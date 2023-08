Tragédia na BR-364: cinco pessoas morrem e três ficam feridas em acidente

As oito pessoas estavam no carro de passeio e três escapam com ferimentos graves

Uma tragédia rodoviária foi registrada na madrugada desta sexta-feira (4), na BR-364 no sentido Rio Branco/Porto Velho, há cerca de 15 quilômetros da capital acreana, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na qual cinco pessoas morreram na hora e outras três ficaram gravemente feridas.

As vítimas ocupavam, um carro de passeio, um HB20, que bateu na lateral de uma carreta que fazia um conversão na rodovia, em sentido contrário.

O acidente ocorreu por volta das 4 horas da madrugada de hoje. entre Cidade do Povo e Belo Jardim 3.O motorista da carreta, que não sofreu maiores danos, não foi identificado, mas permaneceu no local para esclarecer a ocorrência à polícia.

Os mortos também não tiveram seus nomes revelados. Os feridos foram identificados – uma mulher de nome Ane Moraes da Silva, de 28 anos, Clailton Alves, de 18 anos, e um garoto de 14 anos, que foram levados em situação de emergência para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações da PRF, motorista da carreta está sendo encaminhado para Defla.

Por Tião Maia, ContilNet

Fotos G1 e Contilnet

