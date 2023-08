Tio posta última foto de menino brincando com calcário antes de morrer soterrado

Uma equipe da Polícia Científica da cidade de Ponta Grossa foi até o local para realizar a perícia

O caso aconteceu na comunidade São Manoel, município de Ipiranga, Paraná.

por Guilherme Fortunato

O tio do menino Arthur Emanuel Bitencourt, de 7 anos, publicou a última foto do garoto brincando com o calcário um pouco antes dele morrer soterrado pela carga. O acidente aconteceu em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná, na quinta-feira (3).

Na imagem, Arthur aparece sorrindo e brincando com a substância. O tio publicou uma mensagem emocionante para o garoto nas redes sociais.

“Essa foi a última foto tirada poucos minutos antes do seu trágico falecimento […] As lembranças que terei de você, meu querido, sempre serão as melhores”.

O pequeno foi velado e sepultado em Ponta Grossa. Amigos e familiares prestaram homenagens ao garoto.

por Eduardo Teixeira/Ric mais

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram