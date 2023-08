(Vídeo) Servidor da Caixa tem mal súbito e morre no centro de Rio Branco

Um homem identificado pelo nome de Eldjara, de 71 anos, e que trabalhava na Caixa Econômica Federal, teve um mal súbito e morreu, na manhã desta sexta-feira, 4, na Rua Benjamim Constant, centro de Rio Branco.

De acordo com uma testemunha, o idoso passava pelas proximidades do Senadinho quando começou a passar mal. Um jovem que trabalha em um dos comércios na localidade saiu em seu socorro.

“Eu vi quando ele cambaleou e se escorou aqui no muro do Senadinho, atravessei a rua correndo e o segurei. Ele disse que estava sentindo dor no peito e suava muito, tirei a camisa dele e pedi para se acalmar, mais daí ele foi desmaiando”, relatou o jovem ao irmão e amigos de trabalho da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a ocorrência foi atendida por duas equipes de socorristas, uma delas a equipe 01, de suporte avançado. Por mais de 1h paramédicos e socorristas tentaram reanimar o idoso, mas sem sucesso.

À reportagem, a médica intensivista, Maria Eduarda, lamentou a morte do servidor público, mas ressaltou que a vítima foi acometida de um mal súbito que evoluiu para o óbito.

Confira o vídeo:

“Foi adotado todos os procedimentos para esses casos. Foi mais de uma hora de procedimentos de reanimação, mas infelizmente o paciente foi a óbito”, disse a paramédica.

Por Gleydison Meirelles/Noticias da hora

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram