Motorista de aplicativo reage e mata a tiros suspeito de assalto em bairro de Rio Branco

Uma guarnição do 2° BPM prendeu um homem que traficava drogas no beco da travessa Aldenor de Souza, no bairro Recanto dos Buritis, na tarde dessa quinta-feira, 03.

A guarnição realizava patrulhamento no bairro quando avistou o indivíduo no interior do beco. Quando o autor percebeu a presença da Polícia Militar, tentou se livrar de uma pochete de cor azul e saiu caminhando, jogando mais outras coisas no capim, porém, a guarnição já havia visualizado a atitude do indivíduo.

Os policiais militares apressaram o passo e lograram êxito ao abordar o traficante, que ainda tinha nos bolsos alguns papelotes de substância aparentando maconha. Já na pochete havia mais papelotes de substância aparentando cocaína, além de mais outros papelotes pelo chão, soltos pelo indivíduo.

Diante do flagrante crime, foi dada voz de prisão ao indivíduo, e após conduzido à delegacia de flagrantes (Defla) para medidas cabíveis.

Por (2° BPM)

