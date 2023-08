Em Sena Madureira: Morador em situação delicada de saúde pede ajuda a comunidade

Lista com nomes das pessoas convocadas e detalhes sobre documentação exigida, que deve ser entregue no prazo de cinco dias úteis, estão no edital n.°9, na edição n.°7.354 do Diário da Justiça Eletrônico, desta quinta-feira, 3

A coordenação do Programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou nos editais n.°8 e 9, o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação temporária para o cargo de agente comunitário de Justiça e Cidadania para aturarem nas cidades de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira e, no segundo documento, chamando os aprovados e aprovadas a apresentarem a documentação exigida, no prazo de cinco úteis.

Os documentos devem ser entregues nas unidades judiciárias onde as pessoas foram selecionadas. Em Cruzeiro do Sul é no Centro Cultural do Judiciário e, em Sena Madureira, no Fórum Desembargador Viera Ferreira, na rua Cunha Vasconcelos, n.°689, Centro. Assim, os candidatos e candidatas classificados de acordo com número de vagas deverão levar os documentos listados no edital de abertura.

De acordo com o regulamento do processo seletivo, são os seguintes documentos: “Cópia do RG; CPF; PIS/PASEP/NIT; Título de Eleitor; Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; Carteira de Reservista (homens); Diploma de Conclusão de Ensino Médio; Comprovante de endereço (atualizado); Certidão Criminal de bons antecedentes (recente); duas fotos 3X4; número da conta corrente e da agência bancária”.

Ainda é especificado no edital n.°9, que os candidatos e candidatas devem manter atualiza o endereço e telefones junto à Coordenação do Programa, enquanto estiver participando da seleção e mesmo após ter sido aprovado. É possível entrar em contato com o Justiça Comunitária pelo telefone: (68) 3211-5444.

Processo seletivo

A lista com o resultado final do processo seletivo, Edital n.°8, está publicada na edição n.°7.322 do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), do dia 20 de julho. Já a convocação para apresentação dos documento, Edital n.°9, está disponível na edição n.°7.354, do DJE desta quinta-feira, 3.

O certame teve duas etapas: análise de currículo e dinâmica de grupo (feita por psicólogo). A remuneração mensal é de R$1.100,00 e previu oito vagas para Cruzeiro do Sul e oito para Sena Madureira.

O contrato de trabalho é temporário e terá duração de 10 meses, contados a partir da contratação dos aprovados. As pessoas aprovadas prestaram os serviços nas comarcas que se inscreveram, seja Cruzeiro do Sul ou Sena Madureira.

Por Emanuelly Falqueto | Comunicação TJAC

