Campeonato Estadual Sub-17 terá duelos entre favoritos ao título

Últimas duas vagas nas oitavas de final ficaram com Colômbia e Marrocos

Grupo H

O 15° dia da Copa do Mundo Feminina de 2023 mal acabou, mas já é histórico para a competição. Nas últimas duas partidas da fase de grupos, o que não faltou foi emoção e surpresas.

Coreia do Sul x Alemanha

Favorita ao título, a Alemanha, bicampeã mundial, está eliminada do torneio após empatar em 1 a 1 com a Coreia do Sul, que entrou em campo para cumprir tabela.

Cho So-Hyun abriu o placar para as asiáticas logo aos cinco minutos do primeiro tempo. A partir disso, as alemãs se lançaram ao ataque e pressionaram muito. A atacante Alexandra Popp chegou a empatar o placar ainda na etapa inicial, de cabeça. Mas apesar de muitas chances criadas no segundo tempo, o marcador se manteve até o apito final.

Com quatro pontos em três partidas, a Alemanha cai na fase de grupos de um Mundial feminino pela primeira vez.

No outro jogo do Grupo H, o Marrocos venceu a Colômbia, sensação do Mundial, por 1 a 0, e garantiu vaga nas oitavas. O gol da classificação foi marcado por Anissa Lahmari, que aproveitou o rebote de um pênalti perdido por Chebbak, nos acréscimos do primeiro tempo.

Oitavas de final

As africanas terão pela frente a França, enquanto a Colômbia vai enfrentar a Jamaica, algoz do Brasil.

Ironia do destino

Vale lembrar que a Alemanha estreou na Copa com uma goleada por 6 a 0. O adversário? O Marrocos, que acabou terminando à frente da seleção europeia. As africanas somaram seis pontos após vitórias contra Coreia do Sul e Colômbia.

Esta é a terceira eliminação recente da Alemanha em Mundiais diante de seleções asiáticas, em fases de grupos. Na Copa do Mundo masculina de 2018, os então vigente campeões mundiais se despediram da Rússia após também perder da Coreia do Sul, por 2 a 0. Quatro anos mais tarde, no Catar, a Alemanha também caiu na fase inicial. O algoz da vez foi o Japão, que venceu por 2 a 1.

