Vídeo; Motoqueiro sofre grave acidente em Sena Madureira

Equipe médica aguarda próximas horas para decidir se Renan da Silva vai fazer hemodiálise. Esposa do motociclista confirmou que família do empresário Caio Henrique Poersch fez contato para oferecer ajuda.

O motociclista Renan Felipe Bezerra da Silva, que teve a perna arrancada durante uma batida com um carro próximo ao Cemitério São João Batista, em Rio Branco, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro. Segundo a mulher dele, Rafaela Lira, o marido apresenta complicações nos rins e a equipe médica cogita fazer hemodiálise caso os órgãos não voltem a funcionar direito.

“A doutora falou que, caso não normalize, ele vai ter que entrar na hemodiálise. Os rins dele estão com dificuldades para funcionar por causa de uma substância que está alta, mas não lembro bem o nome. Essa substância está muito elevada por conta do trauma que ele sofreu, então, os rins não estão conseguindo trabalhar, filtrar”, lamentou.

Ainda segundo Rafaela, a equipe médica aguarda as próximas horas para fazer uma nova análise e decidir se faz ou não o procedimento. O acidente ocorreu na última segunda-feira (31). Renan, que é motorista de aplicativo, estava com um passageiro quando foi atingido pelo carro dirigido pelo empresário Caio Henrique de Oliveira Poersch, filho do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre (OAB-AC), Florindo Poersch, que morreu em 2014, e sócio na agência Gift Talentos.

Renan da Silva teve a perna esquerda arrancada na hora pelo carro, sofreu uma laceração no braço esquerdo e quebrou a bacia. O passageiro foi jogado em cima de um canteiro de obras próximo do local. A reportagem não conseguiu contato com a família e nem descobrir o estado de saúde dele.

Contato com a família

Ainda segundo Rafaela, a família do motorista fez contato com ela nesta quinta-feira (3). Uma irmã de Caio Henrique Poersch conversou com a mulher, após saber da complicação nos rins do motociclista. A família pediu para um especialista analisar o paciente.

“Ofereceu ajuda e ficou sabendo dos problemas nos rins e que estava encaminhando um especialista para ver o que está acontecendo. Não deixaram ele entrar, e iampedir autorização do hospital”, complementou.

A família segue ainda a campanha de arrecadação de recursos para ajudar nas despesas da internação de Renan. “Graças a Deus as pessoas têm doado bastante, tem dado certo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, concliu.

Por Aline Nascimento, g1 AC

