Governo entrega 1ª etapa da obra do Museu dos Povos Acreanos neste domingo

O governador Gladson Cameli entrega o Museu dos Povos Acreanos, neste domingo, 6 de agosto, data da comemoração do início da Revolução Acreana. Obra que fortalece a cultura no estado, o novo espaço, que ocupa o prédio construído na década de 1960, que abrigou o Colégio dos Padres e o Colégio Meta, foi totalmente revitalizado com recursos próprios do governo estadual e do Banco Mundial, ganhando as condições ideais para o conforto do público.

Com salas climatizadas e iluminação especial, o museu também oferece um espaço de café, um átrio interno, um auditório e uma praça, onde serão realizadas apresentações artísticas e culturais, até o dia 13 de agosto; incluindo a exibição de documentários, filmes, palestras, shows musicais e peças teatrais.

O Museu dos Povos Acreanos é um dos espaços coordenados pela Fundação Elias Mansour (FEM), que pretende concluir todo o projeto do Plano Museológico até o fim do ano. De acordo com a arquiteta responsável, Aurinete Malveira, os espaços de visitação do primeiro piso revelam a proposta do governo do Acre de realçar a história do povo acreano.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, acompanhou, nesta quarta-feira, 2, os trabalhos de finalização da obra. Ele garantiu que a manutenção de detalhes da obra original, como os ladrilhos hidráulicos e a capela de Nossa Senhora das Dores, foram bem integrados à revitalização para maior acessibilidade dos visitantes.



“É com muita alegria que vamos concluir mais essa missão dada pelo governador Gladson Cameli, que é um grande incentivador da cultural acreana. Tenho a certeza de que será um dos espaços mais bonitos de Rio Branco, que ficará aberto ao público todos os finais de semana, com programação cultural. A trajetória dos povos acreanos será contada por meio de exposições e painéis em salas climatizadas e interativas, atendendo ao conceito de um programa museólógico até então inédito no Acre”, explica Minoru.

Programação da semana de inauguração do Museu dos Povos Acreanos – de 6 a 13 de agosto

DIA 06/08/23 – Domingo

16h – Acolhimento (Sala de visita) – Banda garotos do Sótão, de Cruzeiro do Suldes

17h – Solenidade de Inauguração (estacionamento)

17h30 – Visita Guiada – Atriz Marina Luckner – Guia do Museu dos Povos Acreanos

17h30 – Apresentação Cultural – Peça teatral Rádio Seringal (Auditório Florentina Esteves)

17h30 – Apresentação cultural Povos Originários (Átrio Catraia)

18h30- Apresentação Cultural Duda Modesto e banda (Praça Meandros)

DIA 07/08/23 – Segunda-feira

8h – Exibição do documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Exibição do documentário Cooperativa Mãos de Mulher-Xapuri do cineasta Eleckei Pimentel + visita guiada

14h – Apresentação Cultural – peça teatral Uma história de amor, com Sandra Buh e Écio Rogério

DIA 08/08/23 – Terça-feira

8h – Exibição de documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Apresentação Cultural – Peça teatral, espetáculo de teatro de rua Híbridos com a Cia vice-versa

14h – Apresentação Cultural – Peça teatral, espetáculo de teatro de rua Híbridos com a Cia Vice-Versa + visita guiada

15h – Cultura literária – Palestra com o Dr. Sanderson Moura com o tema História da Retórica Grega

DIA 09/08/23 – Quarta-feira

8h – Exibição do documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Exibição do documentário Cooperativa Mãos de Mulher-Xapuri + visita guiada

14h – Cultura Literária – Palestra com Dr. Reginâmio Bonifácio com o tema Patrimônio Cultural Brasileiro e as Redes de Proteção contra os Descaminhos no Novo Milênio

14h – Apresentação Cultural – Musical e contação de histórias AMAZONIAR com o grupo Contanima + visita guiada

DIA 10/08/23 – Quinta-feira

8h – Exibição de documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Apresentação Cultural – Peça teatral Uma história de amor, com Sandra Buh e Écio Rogério + visita guiada

14h – Cultura Literária – Palestra com a Dra. Luiza Galvão Lessa com o tema As formas de tratamento e o gênero em português

14h – Visita guiada com escola

DIA 11/08/23 – Sexta-feira

8h – Exibição de documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Exibição do documentário cooperativa mãos de mulher-Xapuri + visita guiada

18h – Apresentação Musical – Kelen Mendes e banda (Praça Meandros)

DIA 12/08/23 – Sábado

10h – Apresentação artística tendo como convidados todos profissionais responsáveis pela inauguração do Museu – Apresentação musical forró baile no seringal

17h – Apresentação Musical – Dona Zenaide e Baque Mirim (Praça Meandros)

DIA 13/08/23 – Domingo

16h – Encerramento da semana de inauguração do Museu dos Povos Acreanos com apresentação cultural dos Povos Originários

