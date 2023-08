PM prende homem que tentava assaltar motociclistas com arma artesanal no bairro Amapá

A Operação Tango, deflagrada pela Polícia Federal, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de Rondônia (MP/RO), cumpriu três mandados de busca e apreensão em Porto Velho e apreendeu um fuziel, uma pistola e aproximadamente 600 munições.

A operação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (2) e os alvos são dois homens envolvidos no ataque à sede do jornal eletrônico Rondoniaovivo, ocorrido no dia 19 de novembro do ano passado.

Segundo as investigações, o ataque teria ocorrido por motivação política, em decorrência das reportagens publicadas pelo jornal, onde eram feitas críticas ao fechamento de rodovias e aglomeração em frente aos quarteis do Exército no estado.

Ainda de acordo com a PF, Há suspeitas de correlação entre o atentado e a atuação do jornal eletrônico na cobertura daqueles eventos coletivos.

Segundo o Ministério Público, as penas privativas de liberdade previstas para os crimes investigados, somadas, chegam a 11 anos e 6 meses, sem prejuízo de outros delitos eventualmente apurados em desdobramento das diligências realizadas nesta data.

A Operação foi denominada de “Tango”, em referência à rua Buenos Aires, que foi utilizada como trajeto para os criminosos.

