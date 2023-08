Governo e Prefeitura de Tarauacá trabalham em obras de infraestrutura na Rua Odilon Vitorino

Em reunião virtual realizada com o ministro-chefe da Presidência da República, Rui Costa, uma equipe do governo do Acre obteve confirmação para avançar em obras estruturantes, com recursos do governo federal, conforme tratado na manhã desta segunda-feira, 31.

A solicitação de recursos para BR-364 foi feita por Gladson Cameli a Lula. Foto: Pedro Devani/Secom

O governador Gladson Cameli, ao fim do pleito eleitoral, solicitou ao presidente Lula apoio do governo federal para ajudar o Acre na demanda da manutenção da BR-364, rodovia que atravessa o estado.

“A BR-364 é uma prioridade desde meu primeiro mandato como parlamentar e permanece na gestão de governo, o que me levou, inclusive, a tratar do assunto, em novembro, com o então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a COP27 [27ª Conferência das Mudanças Climáticas das Nações Unidas], no Egito, e na reunião com Lula já empossado, no fim de janeiro. Tenho fé que traremos as respostas que o nosso povo precisa”, disse o governador.



Na reunião, o ministro confirmou envio de R$ 910 milhões para recuperação da rodovia. Ao todo, foi garantido mais de R$ 1,1 bi, pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a rodovia, a implantação da infovia para os municípios distantes do Acre, a terceira etapa da construção da nova maternidade de Rio Branco, a construção da ponte de Rodrigues Alves e a reforma do Pronto-Socorro de Rio Branco.

“Saímos satisfeitos com a atenção que o ministro Rui Costa tem dado ao Acre. Temos muito a agradecê-lo, principalmente pelos novos investimentos que estão por vir”, afirmou a vice-governadora Mailza.

A equipe tratou ainda de projetos de interesse do governo acreano em unidades habitacionais.

“Nós temos um compromisso de ajudar o Acre. Estamos determinados a fortalecer os investimentos para ajudar a economia acreana a crescer e melhorar a infraestrutura na região”, disse o ministro.

Participaram também os secretários de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão; da Casa Civil; Jonathan Donadoni; da Fazenda, Amarisio de Freitas; de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita; de Obras Públicas, Italo Lopes; de Habitação e Urbanismo, Egleuson Araújo; e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, José Roberto Murad.

Por Fernando Santtos Agência de Noticias do Acre

