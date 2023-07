Urgente: acidente em frente à escolinha de futebol do Flamengo deixa motoqueiros gravemente feridos em Rio Branco

8º BPM informa à comunidade de Sena Madureira que hoje, 31 de julho, por volta das 08h00, houve um acidente de trânsito com vítima na BR 364, mais precisamente na Ponte metálica, na entrada da cidade.

Conforme as informações levantadas no local do sinistro, um carro que trafegava sentido Rio Branco a Sena Madureira, colidiu com uma bicicleta que transitava em sentido contrário no momento em que foi cruzar a rodovia. O ciclista foi levado às pressas ao hospital do município por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), todavia, não resistiu aos ferimentos causados pelo sinistro e faleceu.

De acordo com informações de familiares, a vítima é o senhor Arialdo Soares Falcão, 72 anos de idade e morava em Sena Madureira.

A Polícia Militar isolou o local do acidente e acionou a Polícia Rodoviária Federal para realização dos devidos procedimentos, haja vista o sinistro ter ocorrido em local de competência da PRF.

A Polícia Militar relalizou os devidos procedimentos, a exemplo do teste do “barômetro” no condutor do veículo automotor, sendo negativo o resultado para consumo de álcool ou outra substância psicoativa. A ocorrência foi encaminhada à delegacia.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

Por Assessoria do 8º BPM.

