Sena Madureira diminui investimentos para disputa do Estadual

Seleção brasileira vai para o tudo ou nada contra as jamaicanas na quarta (2) às 7h (horário de Brasília)

A segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo feminina teve resultados ruins para o Brasil. Derrotada por 2 a 1 pela França, a seleção caiu da primeira para a terceira colocação da chave, ultrapassada também pela Jamaica, que fez 1 a 0 no Panamá. Com gol de Allyson Swaby, jamaicanas mantêm invencibilidade e ultrapassam Seleção no grupo F.

Agora, a classificação tem as francesas dividindo a liderança com as jamaicanas, com quatro pontos para cada time. As brasileiras somam três, e as panamenhas, zeradas, já não têm chance de avançar às oitavas de final.

A rodada derradeira está marcada para a próxima quarta-feira (2), com jogos simultâneos e início às 7h (de Brasília). O Brasil medirá forças com a Jamaica, em Melbourne, e a França enfrentará o Panamá, em Sydney.

A não ser que haja enorme surpresa no duelo de Sydney, a seleção brasileira se verá na obrigação de vencer para sobreviver. Na prática, o embate com a Jamaica virou um confronto direto por uma das duas vagas da chave nas oitavas de final.

A outra, quase certamente, ficará com a favorita França. No caso de uma improvável derrota francesa para as eliminadas panamenhas, o Brasil poderia apenas empatar com a Jamaica para buscar o segundo lugar -e voltaria à liderança com vitória.

No cenário mais realista, porém, as comandadas de Pia Sundhage precisam triunfar para ficar com a segunda colocação. Nesse caso, o cruzamento das oitavas seria contra a líder do Grupo H, que tem a Alemanha, vice-campeã europeia, como ampla favorita.

Um dos bons resultados do Brasil na preparação para a Copa foi justamente contra as alemãs. Em amistoso realizado na casa das adversárias, em abril, em Nuremberg, a equipe verde-amarela venceu por 2 a 1. (Folhapress)

Por O Tempo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram