Saúde Itinerante realizou mais de 8 mil atendimentos no primeiro semestre e inicia assistência especializada em nefrologia

O governo do Estado, por meio do Programa Saúde Itinerante Especializado da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) realizou mais de oito mil atendimentos no estado no primeiro semestre de 2023, beneficiando mais de dois mil pacientes. Com diversas ações em saúde, incluindo especialidades como neuropediatria e atendimento especializado para indígenas e migrantes, o programa tem se dedicado a levar assistência médica para toda a população, alcançado todas as regionais.



No início das atividades do segundo semestre, o programa foca os seus esforços em mais uma ação inovadora: o atendimento especializado em nefrologia.

A Sesacre mobilizou uma ação em parceria com as secretarias municipais de saúde do Alto Acre, nesta sexta-feira e sábado, 28 e 29, no Hospital Regional, em Brasileia, beneficiando também os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri.

Foi realizada a triagem de pacientes pré-dialíticos, a detecção precoce da doença renal crônica (DRC) e a prevenção à necessidade de terapia renal substitutiva, com agendamentos de exames e encaminhamentos cirúrgicos. A meta do programa é alcançar, no segundo semestre, os 22 municípios do estado.



A Regional do Alto Acre apresentava uma demanda reprimida de pacientes aguardando consulta especializada em nefrologia, com 166 pacientes esperando pela primeira consulta e 12 pacientes aguardando consultas de retorno.

No Itinerante Especializado em Nefrologia realizado neste fim de semana, foram atendidos 104 pacientes e realizados 691 atendimentos. Foram feitas consultas médicas, exames laboratoriais, exames especializados, internações, atendimentos de enfermagem, solicitações de exame por imagem e encaminhamentos de cirurgia.

A DRC é um problema de saúde pública que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, e o Acre não está imune a essa realidade. No Brasil, estima-se que mais de dez milhões de pessoas tenham a doença, com 90 mil delas em diálise, um procedimento que substitui artificialmente a função dos rins.



A médica nefrologista Jarine Nasserala frisou a importância desses atendimentos para que a população conheça mais sobre as doenças renais. “Essa iniciativa é muito importante para podermos identificar precocemente as doenças renais, acompanhar os pacientes e evitar futuras hemodiálises”, apontou.



Antônia de Lima, moradora da zona rural de Brasileia, aguardava atendimento, reclamando de muitas dores nos rins. “O Saúde Itinerante trouxe esperança para muitas pessoas; ter acesso a atendimento especializado mais próximo de casa é algo realmente significativo para mim e para outras pessoas na mesma situação”.



Rosemary Vânia Fernandes, chefe da Divisão de Saúde Itinerante Especializada, expressou sua satisfação com o evento: “Com essa iniciativa, a Sesacre reforça seu compromisso em levar saúde especializada às regiões mais distantes do estado, garantindo atendimento qualificado, proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes acreanos. Agradecemos a todo os parceiros e ao diretor do Hospital Regional de Brasileia, pelo acolhimento em mais um Itinerante”, disse.

Por Luana Lima- Agência de Notícias do Acre

Foto: Odair Leal/Sesacre

