Mulher é assassinada a golpes de foice após denunciar marido por agressão

Francisca Alves Ribeiro, de 39 anos, foi morta a golpes de foice na noite do último sábado, 29, e o corpo foi encontrado na manhã deste domingo, 30, no km 19 do Ramal Linha Nova, no município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o suspeito de cometer o crime é o marido da vítima, Antônio Eri Campos Veloso, de 55 anos.

Ele foi preso e encaminhado a Delegacia do município de Bujari, onde foi ouvido pela autoridade policial e aguardará audiência de custódia.

A Gazeta do Acre

