Jovem causa acidente, tenta fugir e é pego pela Polícia Militar no interior do Acre

Milena O. dos Santos de 18 anos foi pega em flagrante na tarde deste domingo tentando dar fuga depois de causar um acidente contra uma Amarok e uma motocicleta na Rua do Areal.

De acordo com as informações, a jovem não possuía Habilitação, o veículo está em seu nome e a mesma estava com sintomas de embriaguez enquanto conduzia o veículo Punto Fiat de placa NAC-2307, a mesma vinha fazendo zig-zag sobre a pista, quando acertou em cheio a CG Fan-150 placa MZY-1592 e em seguida, acertou o veículo Amarok placa NXS7E80 pela lateral.

a Amarok estava estacionado na rua, mas a motocicleta estava sendo conduzida por Thiago P. da Silva e seu filho menor de idade, ao receber a pancada, o pai caiu em pé em solo e depois, devido a pancada, foi a solo e desmaiou enquanto o filho sobrevoou e bateu na parte superior do veículo da acusada e depois foi a solo.

A ambulância foi acionado para socorrer as vítimas, o filho não teve ferimentos, apenas machucado na região da perna direita e o pai que é o condutor foi transferida para o Hospital Regional do Alto Acre com ferimentos na perna esquerda, braço esquerdo e perna direita mas passa bem e deve ter alta ainda hoje. A culpada tentou fugir, mas foi surpreendida por PMS e Giro que perseguia o veículo durante sua trajetória capturando-a na rua Rui Lino, próximo a Escola Estadua Kairala José Kairala.

Ambas as vítimas passam bem.

Por Jonys David (Ceara) Alto Acre

