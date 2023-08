Inscrições abertas para docentes no Projeto Ifac Itinerante em Santa Rosa do Purus

O Instituto Federal do Acre (IFAC) está oferecendo vagas para docentes no projeto IFAC Itinerante, que visa oferecer o curso superior de Tecnologia em Agroecologia no município de Santa Rosa do Purus. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 04 de agosto de 2023. O curso faz parte das formações oferecidas pelo campus Cruzeiro do Sul.

Requisitos para participar:

Podem concorrer às vagas dos servidores (técnicos administrativos e docentes) que atuam no Instituto Federal do Acre.

Os candidatos devem possuir curso superior na área requerida (Agroecologia) e estar disponíveis para atuar no município de Santa Rosa do Purus, tanto presencialmente como à distância.

Remuneração e vagas:

A remuneração varia entre R$ 1,3 mil e R$ 2,6 mil.

Estão sendo ofertadas 49 vagas, além do cadastro de reserva.

Processo de inscrição:

Os interessados ​​devem preencher o formulário eletrônico disponível no site indicado no edital.

É necessário enviar os documentos exigidos no edital em formato PDF.

Cronograma:

A lista de inscrições deferidas e indeferidas será divulgada em 08 de agosto.

O resultado preliminar será publicado em 11 de agosto.

O resultado final será divulgado em 16 de agosto.

Para obter mais informações sobre o processo seletivo e o curso oferecido, os interessados ​​podem acessar o edital disponível no site indicado.

