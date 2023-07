Juíza explica as regras para o acesso e permanência de crianças e adolescentes na Expoacre 2023

Um policial penal levou um tiro no olho durante a troca de tiros com líderes das facções criminosas que fazem uma rebelião no presídio Antonio Amaro Alves, em Rio Branco. O tiro teria sido disparado por um dos detentos e atravessado um escudo de proteção.

O policial penal ferido foi encaminhado as pressas para o Pronto-Socorro de Rio Branco e está no setor de trauma.

O Ecos da Notícia apurou que o policial deverá perder a visão total de um dos olhos.Enquanto isso, os presidiários estariam tomando setor por setor do presídio, dominando todo o território. Pelo menos 90 presidiários cumprem pena na Unidade Prisional ocupada somente por líderes criminosos.Um dos motivos para a rebelião seria o fato do diretor da unidade prisional se recusar a se comunicar com os bandidos.

Por Ecos da Notícia

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram