Bombeiros de Sena Madureira procuram corpo de criança desaparecida nas águas do Rio Purus

O Corpo de Bombeiros do Município de Sena Madureira, se deslocou até o Município de Santa Rosa do Purus, para dá continuidade as buscas na tentativa de encontrarem o corpo do menino indígena de 8 anos que desapareceu no ultimo final de semana nas águas do Rio Purus.

Segundo informações de famílias a criança brincava em uma praia quando desapareceu.

Por AcreOnline.net

