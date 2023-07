Polícia Civil do Acre esclarece caso de feminicídio ocorrido na zona rural de Rio Branco

O nome das mulheres envolvidas ainda não foi divulgado

Na noite desta terça-feira (25), uma mulher foi esfaqueada durante uma briga em um bar localizado em Senador Guiomard, interior do Acre. De acordo com informações, a vítima teria se envolvido em uma discussão acalorada com outra mulher, o que resultou em um confronto físico.

Testemunhas presentes no local relataram que a briga foi apartada por outras pessoas que estavam no estabelecimento. No entanto, a agressora não se deu por satisfeita e, após a separação, teria saído do bar e seguido a vítima. Foi nesse momento que ela desferiu um golpe de faca contra a mulher, causando ferimentos graves.

Rapidamente, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro de Rio Branco, a capital do estado. Até o momento, não se sabe o atual estado de saúde da vítima. O nome das mulheres envolvidas ainda não foi divulgado.

