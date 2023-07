Mulher é esfaqueada em briga de bar no interior do Acre

Na tarde de ontem, 24, uma ação integrada entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Gefron resultou na prisão de um homem de 19 anos, de nacionalidade peruana, e na apreensão de mais de 38 quilos de entorpecentes no município de Rodrigues Alves, região do Vale do Juruá.

A operação, parte do Programa Guardiões das Fronteiras e conhecida como Operação Hórus, contou com equipes das forças de segurança que se deslocaram tanto por via fluvial como terrestre. O objetivo era realizar uma força-tarefa nos rios e ramais da região para interceptar um possível carregamento de drogas que estaria descendo o Rio Juruá em uma embarcação.

Após algumas horas de busca, as equipes conseguiram abordar a embarcação nas imediações do porto de Rodrigues Alves, no Rio Juruá. Durante a revista, foram encontrados 38 tabletes de oxidado de cocaína, totalizando 38,530 quilos, além de uma pistola 9mm com 11 munições intactas.

O responsável pelo transporte ilícito foi identificado como J. F. M. P., de 19 anos, de naturalidade peruana. Ele estava na embarcação e declarou que o destino da droga era a cidade de Cruzeiro do Sul, após partir da fronteira com o Peru, mais especificamente da cidade de Marechal Thaumaturgo.

Diante dos fatos, J. F. M. P. foi detido e juntamente com o material apreendido, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

O sucesso dessa operação demonstra a eficiência da cooperação entre as diversas forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e reafirma o compromisso em manter as fronteiras protegidas e a população segura.

As autoridades continuam atentas e vigilantes para coibir quaisquer atividades criminosas na região e garantir a paz e a ordem pública.

PorAcreOnline.net

