Corinthians vence São Paulo por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

O Sport anunciou oficialmente, nesta terça-feira (25), o retorno do meia-atacante Diego Souza, ídolo recente do clube. Ele já tinha chegado a Recife na última sexta, com direito a uma calorosa recepção no Aeroporto de Guararapes, mas apenas agora sua contratação teve a confirmação definitiva. O contrato, a princípio, vai até o fim do ano. O craque, de 38 anos, ficou no clube entre 2014 e 2017 e volta para disputar a Série B do Brasileirão.

Diego deixou o Grêmio há menos de um mês e havia a possibilidade do jogador se aposentar, mas uma proposta do Sport balançou o jogador, que optou por voltar. O clube, aliás, aproveitou o ensejo para anunciá-lo de maneira curiosa. Nas redes sociais, os perfis do Sport publicaram um áudio do jogador, de 2016, que viralizou e no qual ele declara seu amor ao clube e, assim, o desejo de retornar à Ilha do Retiro.

Diego defendeu o Sport por quase quatro anos e está de volta – Foto: Igor Cysneiros/Sport

“Eu fui pra Recife ganhando 60% do que eu ganhava na Ucrânia. Não é por ai, o Sport é gigante, é o maior do Nordeste e me conquistou. Entendeu? Eu sou fácil: me conquistou, eu vou. E fiquei o ano seguinte pra botar pra f., e eu vou voltar. Vou voltar e vou botar pra f. de novo. Eu amo o Recife, eu amo o Sport, não tem jeito. Meu coração é rubro-negro”, dizia Diego, no áudio.

Craque e um dos símbolos da história recente do clube, Diego Souza volta ao Sport após três anos no Grêmio. Sem espaço após a chegada de Suárez, o jogador preferiu não seguir em Porto Alegre. Pelo Leão da Ilha, Diego tem 173 jogos e 57 gols.

