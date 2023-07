Comunicação é destaque na maior feira de agronegócios do Acre

No próximo sábado, 29, iniciam-se as celebrações da maior feira de agronegócios do estado, a Expoacre 2023. O tradicional evento abriga espaços propícios para desenvolvimento da economia e palcos para a cultura e o entretenimento, além de outras atividades, o que gera demanda para a comunicação, com seu importante papel de informar a população sobre as ações desenvolvidas.

A titular da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Nayara Lessa, ressalta: “Por meio de notícias, vídeos, entrevistas e muita interatividade, buscamos espelhar para o público a grandiosidade e o empenho do governo. Temos, em média, 60 profissionais, por noite, comprometidos em levar informações de qualidade, destacando a devida relevância que o evento merece. A política de comunicação de qualidade e séria é uma diretriz do governador Gladson, que vê na comunicação um fator primordial da democracia, deixando as pessoas informadas no seu dia a dia sobre tudo o que acontece no estado”.



Os profissionais da Comunicação contam com uma estrutura equipada com instrumentos para proporcionar a melhor cobertura para os acreanos, o que possibilita a produção de textos e de vídeos diretamente da feira, prezando pela agilidade e apuração das informações.

Por meio das redes sociais institucionais, repletas de vídeos, fotografias e informações simplificadas, a população poderá entrar em contato com o evento, com atualizações em tempo real. Confira via instagram, twitter e facebook.



O hotsite da Expoacre 2023, localizado no site da Agência de Notícias do Acre, desenvolve um fundamental papel, reunindo todas as notícias veiculadas sobre a grande festa, assim como a programação dos nove dias de evento e o mapa do Parque de Exposições Wildy Viana.

Outro meio de acompanhar a movimentação do parque durante a Expoacre 2023 no conforto do lar é por meio do canal do Youtube do governo do Estado, que transmitirá uma cobertura completa sobre as ações, promovendo informações e entretenimento. Confira: https://www.youtube.com/noticiasdoacre.

Complexo de comunicação

O Estado do Acre, entendendo o valor da informação para a sociedade, está propiciando um complexo de comunicação, estabelecendo um lugar adequado para a produção de um jornalismo de qualidade na transmissão do evento.

Além da Agência de Notícias, as rádios públicas marcarão presença na Expoacre, como a Aldeia FM 96.9 e a Difusora, 1400 AM, atuando diretamente das dependências do parque de exposições, com uma transmissão especial de entrevistas e demais notícias institucionais.

O coordenador das rádios do Sistema Público de Comunicação, Lucenildo Lima, garante: “Cada noite contará com duplas de locutores e uma equipe completa transmitindo para a capital e demais municípios do Acre”.



O governo do Acre, prezando pela democracia e pelo jornalismo diversificado, também estará disponibilizando locais adequados para veículos de comunicação credenciados trabalharem diretamente do parque de exposições. Este ano, a feira contará com a cobertura da Rádio Gazeta, Rede Amazônica, Norte Comunicações, TV Amazônica, TV Amazonas, Ad Brás, Rádio TV Calçadão e Visoled. Os sites Ac24horas e ContilNet também farão a cobertura.

Este ano, a Secom teve a iniciativa de convidar sete influenciadores digitais para atuar como embaixadores da Expoacre 2023. Com sua singularidade e dinamismo, cada um dos influencers locais irá realizar uma cobertura complementar, divulgando as ações do Estado.

Por Carlos Alexandre Agências de Noticias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram