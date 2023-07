Brasil goleia o Panamá e estreia com pé direito na Copa do Mundo Feminina

O futuro de Cavani, que deve deixar o Valencia/ESP, é incerto. Afinal, após o Boca Juniors/ARG demonstrar interesse em sua contratação, gigantes do Brasil se interessaram no atacante uruguaio. Segundo a ESPN da Argentina, Corinthians e Flamengo estão dispostos a investir pelo jogador. Com 36 anos, Edinson Cavani vê com bons olhos retorno ao futebol sul-americano.

Apesar do Boca Juniors ter o desejo de contar com Cavani, o clube argentino não pretende pagar qualquer taxa de transferência ao Valencia. Mas os dirigentes do clube espanhol também não devem facilitar a saída do uruguaio, que tem contrato até julho de 2024.

Mas, em contrapartida, o Valencia busca uma solução para negociar o jogador. Afinal, Cavani, com sete gols e duas assistências em 28 jogos na última temporada, não atendeu as expectativas. Além disso, o clube tem um gasto anual de oito milhões de euros (R$ 42,9 milhões) com o jogador.

Aliás, Edinson Cavani sequer foi convocado para o amistoso de pré-temporada com o Nottingham Forest, na última terça-feira. Posteriormente, o atacante, com um quadro de gastroenterite, não treinou.

Concorrência com Yuri Alberto no Corinthians

Atualmente, o Corinthians tem como homem de referência o atacante Yuri Alberto. No entanto, o mesmo não passa por bom momento na temporada. Assim, a diretoria do clube paulista vê a situação de Cavani como uma oportunidade de mercado.

Eminência de saída de Pedro do Flamengo…

O Flamengo conta com Gabigol e Pedro no ataque, dois dos melhores atacantes do futebol brasileiro. No entanto, nas últimas semanas, o interesse do Al-Hilal no camisa nove preocupou o Mais Querido, que já mantém alerta em caso de reposição. Assim, Cavani seria um dos alvos. A diretoria estuda uma proposta com salário reduzido e bonificações por metas atingidas, segundo o jornalista Gabriel Orphão, do canal Paparazzo Rubro-Negro. Além disso, os médicos do clube carioca deram “ok” em avaliações de recentes lesões do uruguaio.

Por Redação Jogada 10

