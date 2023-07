Adolescente de 15 anos sofre cinco paradas cardíacas após ter mal súbito enquanto treinava em academia do AC

Uma adolescente de 15 anos está internada no Pronto-Socorro de Rio Branco após ter mal súbito enquanto treinava no Centro de Promoção da Saúde do Sesi na tarde desta segunda-feira (24). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a adolescente e encaminhou para o hospital.

Segundo a direção do Pronto-Socorro da capital, a adolescente teve cinco paradas cardíacas, está intubada e aguarda vaga para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Sesi, por meio de nota, informou que a jovem fazia uma atividade física quando passou mal. Imediatamente, a equipe do Sesi chamou o socorro médico.

Ainda segundo o comunicado, a adolescente está acompanhada dos pais e de profissionais do Sesi no hospital.

“O Sesi/AC se solidariza com os familiares, segue acompanhando o caso e dando apoio à família, e suspendeu as atividades do Centro de Promoção da Saúde momentaneamente em solidariedade à jovem”, conclui a nota.

Por g1 AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram