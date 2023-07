Jovem é estuprada por “amigos” após passar mal em balneário

Um acidente automobilístico gravíssimo foi registrado no município de Cruzeiro do Sul na manhã deste domingo (23), na rodovia AC-405, próximo ao balneário do Igarapé Preto, no interior do Acre.

As informações repassadas por testemunhas, são que o motorista da caminhonete Ford Ranger, de cor prata, perdeu o controle da direção e bateu na mureta de contenção que divide as duas vias, vindo a capotar por diversas vezes.

Quando o veículo parou às margens da estrada, o motorista estava caído ao solo, já desacordado. Possivelmente estava sem cinto de segurança, e foi lançado pela janela do veículo, batendo fortemente no chão.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que rapidamente se deslocou ao endereço da ocorrência, porém, quando os paramédicos chegaram ao local, o condutor da caminhonete estava sem vida. O médico da viatura do Samu somente atestou o óbito e acionou a Polícia Técnica Científica do Instituto Médico Legal (IML).

O veículo ficou totalmente destruído pela violência do acidente que ceifou a vida do motorista, que ainda não tinha sua identificação divulgada.

Por Angélica Florêncio, Na Hora da Notícia

