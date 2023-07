(Vídeo) Arraial dos Idosos em Sena Madureira: Celebração da Alegria e Vitalidade na Terceira Idade

Você já se imaginou bilionário? Então, imagine isso: um asteroide, cheio até a borda com metais preciosos, como um tesouro cósmico, girando na grande arena celestial entre Marte e Júpiter. Seu nome? Psyche 16. Seu valor estimado? Uns assustadores 10.000 quinquilhões de dólares. Isso mesmo, são 19 zeros depois do 10. Agora imagine que toda a humanidade dividisse essa riqueza – todos nós seríamos bilionários. Legal, né?

Ok, vamos dar uma desacelerada. Antes que você comece a sonhar acordado com seu estilo de vida bilionário, precisamos de um choque de realidade. Uma inundação econômica dessa magnitude poderia desencadear algo chamado hiperinflação, que poderia fazer com que seus bilhões recém-adquiridos valessem tanto quanto o jornal de ontem. E não, você não pode simplesmente pegar o Psyche 16 para você mesmo. Desculpe.

Então, este asteroide, o Psyche 16, está na mira cósmica desde 1852, quando foi descoberto, segundo a NASA. Ele tem dançado em torno do sol cerca de 480 milhões de quilômetros longe de nós, terráqueos, carregando consigo o seu precioso tesouro de ferro, níquel e ouro.

A Viagem ao Asteroide Psyche 16: Um Tesouro Cósmico Bilionário à Espera de Descoberta

Agora, a NASA está elevando o jogo. Eles têm uma missão programada para visitar nosso rico vizinho, com a data de lançamento prevista para 5 de outubro. Não se trata de um roubo espacial, não. Eles não voltarão com o saque. Na verdade, a tecnologia atual simplesmente não permite trazer asteroides de volta para casa.

Asteróide que pode deixar todos na Terra bilionários será explorado este ano 2

O objetivo deles? Desvendar os mistérios do Psyche 16. Eles esperam obter percepções sobre os núcleos planetários e como os planetas se formam. Esta missão estava originalmente programada para o ano passado, mas sabe como é, as coisas boas levam tempo, certo? Uma série de testes rigorosos foram necessários para garantir que a nave estivesse pronta para a tarefa.

Trata-se de uma viagem de ida e volta de seis anos, com um trajeto que começa no Kennedy Space Center, pegando carona no foguete Falcon Heavy da SpaceX. Se, por qualquer motivo, 5 de outubro não for o dia, existem mais oportunidades ao longo do mês. Quanto mais rápido decolar, mais rápido teremos respostas.

Veja também:

A descoberta astronômica que tem desconcertado toda a comunidade científica

Uma vez que chegar ao Psyche 16, passará aproximadamente 26 meses orbitando, tirando fotos e coletando dados. Não se trata apenas de um passeio alegre. Os dados que coletará revelarão muito sobre este pedaço incrivelmente rico de rocha espacial.

Então, embora o sonho de todos nós nos tornarmos bilionários graças à mineração de asteroides possa ter que ser guardado por agora, ainda há muita emoção na caça cósmica. O conhecimento que obtemos ao estudar o Psyche 16 pode ser ainda mais valioso do que seu tesouro de metais preciosos. Afinal, o espaço é a última fronteira, e quem sabe que outras maravilhas descobriremos lá fora?

por Lucas- Misterios do Mundo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram