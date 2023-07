Polícia Militar apreende droga em caminhão na Rodovia BR -364

Policiais militares do 6° Batalhão de Polícia Militar (6°BPM), apreenderam entorpecentes na noite de sexta-feira, 21, na BR-364, em Cruzeiro do Sul.

As equipes da Polícia Militar estavam executando um ponto de bloqueio, controle e fiscalização na rodovia que é um dos principais corredores e rotas de drogas do Estado. Os policiais abordaram um caminhão que faz serviço de transporte de cargas entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Com auxílio do cão de detecção de narcóticos, Thor, do Grupamento de Operações com Cães, foi encontrado um pacote contendo um quilo, setecentos e quarenta gramas de cocaína.

Os militares encaminharam o material ilícito à Delegacia de Polícia juntamente com o motorista para os demais atos legais.

Assessoria de Comunicação da PMAC

