Palmeiras bate o Fortaleza e vence a primeira após cinco jogos

Em virtude do crescente interesse na Copa do Mundo de Futebol Feminino, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou medidas para possibilitar que os funcionários e clientes acompanhem os jogos da seleção brasileira sem prejuízo nos serviços bancários. No estado do Acre, os bancos adotaram um horário especial de atendimento, abrindo uma hora mais tarde nos dias em que os jogos da seleção iniciam às 8 horas. Esta iniciativa visa incentivar o apoio e a torcida pela equipe nacional feminina e promover a igualdade de gênero no esporte.

Horário Especial de Atendimento:

Durante a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, os bancos no Acre têm implementado um horário especial de funcionamento. Nas datas em que a seleção brasileira feminina entra em campo às 8 horas da manhã, as agências bancárias abrirão suas portas somente às 9 horas, estendendo o expediente até as 15 horas da tarde.

Essa medida visa garantir que tanto os funcionários quanto os clientes possam acompanhar e torcer pelo time brasileiro sem maiores preocupações com o horário de atendimento. O objetivo é incentivar o apoio à seleção feminina, fortalecendo a valorização do futebol praticado pelas mulheres e a equidade de oportunidades no esporte.

Impacto no Atendimento e Serviços Bancários:

Apesar do horário especial durante os jogos da seleção brasileira, os serviços bancários não serão prejudicados. Os bancos continuarão a oferecer atendimento presencial de qualidade e também disponibilizarão canais digitais para que os clientes possam realizar transações e acessar informações bancárias durante todo o dia.

É importante que os clientes fiquem atentos aos horários especiais de funcionamento das agências nos dias de jogos da seleção feminina para que possam organizar suas atividades bancárias de acordo com as mudanças temporárias.

Por AcreOnline.net

