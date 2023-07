Morre criança que havia sido atacada por dois pitbulls

O policial penal, Sebastião Rodrigues Alves, de 50 anos, morreu na manhã deste sábado, 22, quando era submetido a uma cirurgia de emergência no Pronto Socorro de Rio Branco, após ser alvejado com um tiro no abdômen.

De acordo com informações, na noite de sexta-feira, 21, o agente de segurança estaria em um bar no Distrito de Extrema, estado de Rondônia, consumindo bebida alcoólica, quando se iniciou uma discussão com outro cliente do bar.

Com os ânimos exaltados , Sebastião tentou sacar a arma que estava na cintura dele, mas o outro homem que também estava armado sacou a dele primeiro e atirou contra o policial penal que foi atingido com um tiro no abdômen.

Gravemente ferido o policial foi socorrido e levado ao Hospital do Distrito, mas devida a gravidade do ferimento foi transferido de ambulância para o Pronto Socorro de Rio Branco, no estado do Acre, onde deu entrada na madrugada deste sábado e durante cirurgia de emergência não resistiu e morreu.

O corpo do policial penal foi enviado ao Instituto Médico Legal -IML de Rio Branco, em seguida será liberado para familiares.

Por Denise Moreira/Ecos da Noticia

