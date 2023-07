Homem mata esposa com marteladas na cabeça após discussão

A adolescente Lauane, de 17 anos, foi morta pelo próprio marido, na tarde da ultima sexta-feira (21), no km 12 da estrada do Barro Vermelho, na zona rural de Rio Branco. Lauane é natural da Vila Califórnia, distrito do estado de Rondônia, e era esposa do acusado identificado até o momento pelo nome de Matheus, 24 anos.

Na tarde da ultima sexta-feira, Matheus, que morava em uma fazenda e trabalhava como caseiro em uma propriedade rural no ramal do Barro Vermelho, começou a discutir com a esposa. Com os ânimos mais exaltados, Matheus se apossou de um objeto pontiagudo, possivelmente um martelo, e desferiu vários golpes contra cabeça da próprio esposa, que não resistiu aos ferimentos e morreu em cima da cama do casal.

Apos o crime, o acusado fugiu do local em uma motocicleta no sentido da Transacreana, e ao chegar na primeira fazendo avisou que havia matado a esposa e depois fugiu do local. Populares avisaram o dono da fazenda e também ligaram para a policia que recebeu a denúncia e foi até o endereço da casa do caseiro, e encontrou o corpo da jovem morta em cima da cama.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Lauane. A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar por Matheus, mas ele não foi encontrado até o momento. Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Ithamar Souza, do ContilNet/ Foto:ContilNet

