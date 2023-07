(Vídeo) Sena Madureira Sub-20 é campeão da grande final contra o Rio Branco

Atacante uruguaio já manifestou o desejo de deixar o clube, mas diretoria tricolor não está disposta a liberar o camisa 9

Renato Gaúcho voltou a comentar sobre a indefinição que envolve a permanência de Luis Suárez no Grêmio. Em entrevista coletiva após o treino desta quinta-feira (20), o treinador confirmou que o uruguaio pode se despedir nesta janela de transferências, que encerra em de agosto. Além disso, cravou que escalará o camisa 9 somente se ele estiver com foco no clube.

Suárez já acenou com o desejo de sair do Tricolor gaúcho, indicando insatisfação com a postura da diretoria, que não pretende liberar o atleta. Caso deixe Porto Alegre, o atacante pode ter como destino o Inter Miami, clube de Messi nos Estados Unidos.

Renato Gaúcho diz estar no meio de um ‘tiroteio’ envolvendo diretoria do Grêmio e Suárez- Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

“É um assunto que está virando uma novela mexicana, toda entrevista tenho que falar do Suárez. O problema está entregue ao presidente. Tudo o que tem saído (na imprensa) não deixa de ser verdade, mas somente a diretoria pode decidir. Eles têm conversado, trocado ideias. Eu, como treinador, na hierarquia do clube, tenho que comandar meu time, enquanto eles conversam para ver se chegam a um denominador comum, porque dia 2 fecha a janela. A partir do dia 2 vamos ver o que acontece. Espero que tenhamos um final feliz até o dia 2, porque essa novela tem que acabar. E ela vai acabar”, frisou Renato.

Renato disse, ainda, que não pode revelar alguns assuntos em respeito à “hierarquia no clube” e que, portanto, o caso compete à diretoria e ao presidente Alberto Guerra juntamente com o atleta.

“Ele só vai jogar se estiver com a cabeça aqui, independentemente do que acontecer depois. Independentemente das dores, tem que estar focado aqui, sabe da importância dele no time”, assegurou.

Renato mantém conversas frequentes com Suárez

Desse modo, o técnico se esquivou de confirmar a escalação de Suárez para os compromissos diante de Atlético-MG, no sábado, e Flamengo, na semana que vem, pela Copa do Brasil. Contudo, deixou claro que conversa constantemente com o centroavante para ficar ciente de suas condições físicas.

“Converso quase diariamente para saber a condição dele. Espero sempre até o último minuto, pode estar com dor ou não. Como treinador conto sempre com o jogador, ele que me dá a resposta. Tenho conversado com ele, mas é entre eu e ele, o mais importante é que tem falado comigo e a diretoria, mas respeito a hierarquia do clube, converso com ele para poder jogar. Dia 2 se encerra essa novela e vamos ver se até lá ele vai permanecer ou não”, contou Renato.

“Ele só vai jogar se estiver com a cabeça aqui, independentemente do que acontecer depois, das dores, tem que estar focado aqui, sabe da importância dele no time. Se estiver com a cabeça em outro lugar, não posso contar. Amanhã (sexta-feira) vou falar com ele, dependendo do que falar, ele joga. Dia 2 que fecha a janela tem uns dias pela frente. Se estiver com a cabeça boa e sem dores, vai jogar”, disse o treinador em outra resposta”, acrescentou.

No meio de um ‘tiroteio’

Por fim, Renato disse estar no meio de um “tiroteio” em razão do atrito entre a cúpula gremista e Suárez. E assegurou que “muitas coisas que se fala na imprensa são verdades”, mesmo sem entrar em detalhes.

“Estou sendo o cara no meio do tiroteio. Converso com o jogador, presidente, diretoria. Lógico que queremos que o Suárez fique. Mas tem coisas que vocês não sabem. Ele poderia vir a público? É desejo do jogador. Essas perguntas todas vocês teriam todas as respostas. Não posso responder por ele, sei o que ele pensa, o que o clube pensa. Estou tentando ficar no meio e fazer com que as partes se acertem. Ele tem conversado com a diretoria e presidente. Tem muitas coisas que vocês falam que são verdade. E muitas coisas que vocês não sabem”, concluiu.

Em meio à novela envolvendo o futuro de Luis Suárez, a equipe volta a jogar no sábado após dez dias. O adversário será o Atlético-MG, na Arena, pelo Brasileirão. Com sucessivas dores no joelho direito, o uruguaio é dúvida para o duelo.

Por Redação Jogada 10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram