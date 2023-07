Homem é assassinado a tiros no meio da rua no interior do Acre

Avião de pequeno porte caiu em Alta Floresta do Oeste. Operador do avião morreu no acidente, além de um passageiro.

Um avião monomotor caiu na região de Alta Floresta do Oeste (RO), a 530 quilômetros de Porto Velho, no final da tarde desta quinta-feira (20). As duas pessoas que estavam na aeronave morreram com o acidente.

A aeronave caiu em uma chácara perto da entrada da cidade. Equipes de resgate foram acionadas e enviadas ao local, mas ainda não há informações sobre o que pode ter causado a queda.

De acordo com informações preliminares, as vítimas são o operador e proprietário do avião, identificado como Samuel Gonçalves de Castro, e um pedreiro, conhecido como Josias.

A chácara onde o avião caiu foi orientada a permitir o trabalho das autoridades e evitar possíveis riscos adicionais. O monitoramento dos Bombeiros no local e da perícia seguem durante a noite desta quinta-feira.

Segundo a Agência Nacional de Avião Civil (Anac), o monomotor que caiu em Rondônia é um Pelican 500BR, fabricado em 2005, e com capacidade de transportar um passageiro. A situação de aeronavegabilidade do avião estava normal e todas as licenças estavam em dia.

O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) começa, nesta sexta-feira (21), os trabalhos para identificar os motivos da queda do monomotor.

