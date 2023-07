Setor Médico da Ufac realiza exame gratuito para detecção de HPV

O Setor Médico da Ufac integra o estudo nacional para detecção do papilomavírus humano (HPV), tendo como público-alvo pessoas de 16 a 25 anos. Para participar da pesquisa, basta responder a um questionário pessoal e realizar o exame para detecção da doença, que é gratuito, e ocorre de 24 a 28 de julho, das 8h às 15h, no Setor Médico, localizado no estacionamento H, em frente ao quiosque da Capivaras, campus-sede. Todos os dados fornecidos serão mantidos em sigilo.

O objetivo do estudo é avaliar o impacto da vacinação contra o HPV em todas as capitais brasileiras. Os resultados produzidos auxiliarão o país na tomada de decisão e formulação de políticas públicas no enfrentamento do HPV, um vírus que atinge 11,7% da população global, sendo uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo.

ASCOM

