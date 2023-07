Operação Hórus resulta em prisão e apreensão de drogas em Cruzeiro do Sul

Na tarde da última terça-feira, 18, a Polícia Civil realizou uma ação bem-sucedida em cumprimento à operação Hórus, integrada ao Programa Guardiões das Fronteiras. A operação contou com o trabalho do Núcleo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), ambas em Cruzeiro do Sul.

Após uma diligência investigativa, as autoridades receberam informações de que um veículo UBER, de cor branca, estava transportando um carregamento de drogas saindo do Ramal do Hawaí. Entretanto, o veículo encontrava-se atolado em um ponto do Ramal, aguardando melhores condições de tráfego para prosseguir.

Montando uma operação conjunta, equipes das forças de segurança, incluindo DRACO, DENARC, o 6º Batalhão da Polícia Militar, Polícia Federal e homens do Grupamento Especializado em Fronteiras (GEFRON), se dirigiram ao local indicado. Após percorrer cerca de 06 km de estrada sob lama, os policiais encontraram o veículo parado, com algumas pessoas tentando desatolá-lo.

As equipes se posicionaram estrategicamente e observaram a movimentação das pessoas em torno do veículo. Com a ajuda de outras pessoas que passavam pelo local em uma camionete, o veículo finalmente foi desatolado e seguiu em direção ao ponto de observação das forças de segurança. Nesse momento, os policiais deram voz de parada ao condutor, que prontamente obedeceu.

Ao lado do condutor, havia um indivíduo vestindo camiseta preta, bermuda preta e descalço, que ao avistar a presença policial, fugiu adentrando a mata próxima. Após verificar o veículo, os policiais não encontraram nenhum ilícito, apenas uma balaclava (touca ninja) no banco traseiro do carro.

As equipes prosseguiram com as buscas nas imediações do local onde o veículo estava atolado e, a aproximadamente 100 metros do ponto de abordagem, encontraram uma mochila de cor verde contendo substâncias entorpecentes. A mochila continha três quilogramas de maconha e cinco quilogramas e seiscentos e quinze gramas de cocaína, o que é estimado em um valor de R$ 112.300,00.

Diante das evidências, o condutor do veículo recebeu voz de prisão e, juntamente com o material apreendido, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. A operação demonstrou a importância da atuação conjunta das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região de Cruzeiro do Sul.

Por Assessoria/ PCAC

