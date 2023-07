Concurso Ufac: oferece 20 vagas para técnico-administrativo em educação

A Universidade Federal do Acre (Ufac) está promovendo um concurso público por meio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Prodgep) para preencher 15 vagas de nível médio e 5 vagas de nível superior nos cargos do quadro permanente de técnico-administrativo em educação. As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Inscrições e cronograma

Os interessados em participar do concurso têm até terça-feira, 25 de julho, para se inscreverem preenchendo o formulário eletrônico disponível no site da Ufac. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo:

Nível C (ensino médio): Taxa de R$ 65;

Nível D (ensino médio técnico): Taxa de R$ 80;

Nível E (ensino superior): Taxa de R$ 150.

As taxas de inscrição devem ser pagas até o dia 27 de julho.

A aplicação das provas objetivas, que abordarão conhecimentos gerais e específicos, está prevista para o dia 8 de outubro. Os candidatos aos cargos de nível superior poderão concorrer às vagas de biólogo, médico/clínico geral, engenheiro de segurança do trabalho, arquivista (campus-sede) e enfermeiro/geral (campus Floresta). Já para os cargos de nível médio, as vagas são para assistente de alunos (nível C), assistente em administração, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, técnico em farmácia e técnico em radiologia (nível D).

Remuneração e Benefícios

Os salários para os cargos são os seguintes:

Nível C: R$ 2.778,13 + auxílio-alimentação;

Nível D: R$ 3.325,19 + auxílio-alimentação;

Nível E: R$ 5.214,92 + auxílio-alimentação.

Validade do concurso

Após a homologação do resultado final no Diário Oficial da União, o concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Essa é uma excelente oportunidade para profissionais que desejam fazer parte do quadro técnico-administrativo da Ufac, contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento da instituição de ensino.

Para mais informações sobre o concurso, os interessados devem acessar o edital disponível no site da Ufac. Não perca essa chance e inscreva-se dentro do prazo estabelecido!

