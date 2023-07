Barcelona e PSG tentaram a contratação de Rodrygo

O Corinthians se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (18), ao vencer o Universitario, no Peru. Agora, o Timão terá pela frente o Newell’s Old Boys, da Argentina, como seu próximo adversário.

Os confrontos entre o Timão e os Rojinegros serão nas duas primeiras semanas de agosto – datas e horários detalhados ainda serão divulgados pela Conmebol. No entanto, o cronograma já está definido: na semana do dia 2, os times abrem o confronto na Neo Química Arena. Já na semana do dia 9 acontece a volta, na Argentina.

O Newell’s Old Boys se classificou às oitavas de final da Sul-Americana de forma direta, como o líder do grupo E. Os Leprosos fizeram uma campanha quase irretocável, com cinco vitórias e um empate nas seis rodadas, terminando como o segundo melhor time da fase de grupos, atrás apenas do São Paulo pelo saldo de gols.

Apesar disso, o NOB faz uma campanha de meio de tabela no Campeonato Argentino. A equipe ocupa a 12ª posição de um total de 28 clubes e tem 34 pontos, 23 a menos que o líder River Plate. São oito vitórias, 10 empates e sete derrotas em 25 rodadas.

