Agências da Caixa abrirão uma hora mais cedo para Dia do Desenrola

Em três dias, mais de 1,4 milhão de pessoas que tinham dívidas de até R$ 100 em bancos já limparam o nome nesta primeira fase do Desenrola. O programa de renegociação de dívidas foi lançado pelo governo federal na última segunda-feira (17).

O Bradesco realizou a baixa da negativação de 621 mil dívidas de até R$ 100, limpando mais de 580 mil CPFs. O C6 Bank tirou do negativo 456 mil CPFs, enquanto a Caixa já beneficiou 225 mil clientes, e o banco Inter, 1.500.

Já o Itaú Unibanco fechou mais de 160 mil propostas de renegociação com os clientes em seus canais digitais e registrou aumento de 65% nos acordos de dívidas em relação aos últimos três meses. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) ainda não tem um balanço geral dos números de renegociações de todos os participantes do programa.

A Caixa informou ainda que, nos primeiros dias de Desenrola, já fez 10 mil negociações de crédito à vista e a prazo no âmbito do programa, além de 22 mil atendimentos a clientes.

Para atender ao aumento da demanda, o banco público abrirá suas agências uma hora mais cedo nesta sexta-feira (21), em um esforço de renegociação tanto do Desenrola quanto de programas da própria instituição.

O Itaú também ampliou o horário de atendimento digital, por site, aplicativo e WhatsApp, para os interessados em aderir ao Desenrola, das 7h às 24h.

Primeira etapa

A primeira fase vai contemplar dívidas bancárias feitas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022. Pessoas físicas que têm dívidas bancárias de até R$ 100 ficarão automaticamente com o nome limpo nas instituições. No entanto, o não pagamento das parcelas renegociadas leva a uma nova negativação.

O programa, que estará vigente até 31 de dezembro de 2023, tem duas faixas de beneficiados e começou pela faixa 2, destinada a pessoas físicas com renda acima de dois salários míninos (R$ 2.640) até R$ 20 mil e dívidas em banco sem limite de valor.

Nessa fase, os bancos vão oferecer a possibilidade de renegociação diretamente em seus canais com os clientes, e as condições mudam de uma instituição para outra.

Já a faixa 1, voltada para pessoas físicas com renda mensal de até dois salários mínimos ou que constem no CadÚnico (Cadastro Único, dos beneficiários dos programas sociais do governo federal) com dívidas de até R$ 5.000, deverá ser incluída ao longo do segundo semestre. O governo está desenvolvendo uma plataforma específica para esse público.

Renegociações

Nas renegociações, o C6 oferece desconto de até 95% e permite pagamentos em até 72 parcelas com entrada reduzida e juros a partir de 1,2% ao mês. “Teremos ofertas exclusivas e bem competitivas nos pacotes do Desenrola. Todos os devedores devem procurar o C6 Bank para ter acesso a essas condições especiais”, disse em nota o head de produtos do banco, Maxnaun Gutierrez.

“O programa Desenrola Brasil é resultado de uma parceria muito bem-sucedida entre os bancos e o governo federal, com potencial de recuperar a saúde financeira de milhões de famílias e reintroduzi-las na economia”, afirmou ele.

Já a Caixa está concedendo descontos de até 90% no pagamento de dívidas à vista. Nos parcelamentos, é possível pagar os valores devidos em períodos entre 12 e 96 meses, com a primeira parcela em 30 dias e entrada de 10% do valor da dívida.

O banco Inter informou que já fez mais de 1.500 reabilitações até o momento. A instituição oferece descontos de até 90% e parcelamento do saldo da dívida em até 36 meses.

Nesta quinta-feira (19), o Nubank confirmou que participará do programa e informará em breve as condições e os critérios para renegociações, assim como os canais de atendimento.

Já a Serasa afirmou que, de segunda (17) a quarta-feira (19), foram registradas 600.057 dívidas negociadas, mas de uma forma geral, posto que a plataforma ainda não identifica as renegociações que dizem respeito somente ao Desenrola.

As condições e os canais de atendimento dos bancos

Caixa Econômica Federal

• Quitação à vista, com descontos de até 90% (sem cobrança de IOF).

• Parcelamento da dívida de 12 a 96 meses, com taxas personalizadas e a primeira parcela para 30 dias (nesse caso, a negociação prevê entrada de 10% do valor da dívida, acrescida de IOF).

• Outras condições podem ser consultadas de forma personalizada no site Negociar ou no app Cartões.

• A exclusão dos cadastros restritivos se dará em até cinco dias úteis após a efetivação da renegociação.

• Pelo site Caixa Desenrola, o cliente pode consultar seus contratos em atraso, mesmo não estando elegível, e conhecer as condições especiais para pagamento.

Itaú Unibanco

• Descontos e condições para renegociação com redução de taxas de juros de até 60% para dívidas em atraso.

• Os clientes com restritivo por dívidas de até R$ 100 nos cadastros de inadimplentes e elegíveis ao programa Desenrola terão esse restritivo baixado ao longo do mês de julho.

• Vale lembrar que, caso o cliente elegível não faça a adesão ao Desenrola nos próximos meses, a negativação será novamente inserida nos cadastros de inadimplente.

• Canais para adesão: WhatsApp (11) 4004-1144 e site https://renegociacao.itau.com.br/.

Santander

• Ofertas com e sem entrada, taxas flexíveis, descontos de até 90% e parcelamento em até 120 vezes.

• Canais de contratação: telefones 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (demais localidades).

• Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 8h às 21h; aos sábados, das 9h às 16h.

• Site: www.santander.com.br/renegociacao.

Santander Financiamentos

• As ofertas de renegociação dependem do perfil do cliente.

• Canais de contratação: telefones 4004-9090 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-722- 9090 (demais localidades).

• Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 8h às 21h; aos sábados, das 9h às 16h.

• WhatsApp: 4004 9090.

• Site: www.negociemais.santanderfinanciamentos.com.br.

Banco do Brasil

• Descontos de até 25% nas taxas de juros de renegociação, descontos de até 96% nas dívidas e prazo de até 120 meses para pagamento, para os públicos selecionados.

• Canais de atendimento: app BB e internet banking nos endereços www.bb.com.br/renegocie (pessoas físicas) e www.bb.com.br/renegociepj (pessoas jurídicas).

• Central de Relacionamento, pelos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões), pelo WhatsApp, com o envio de #renegocie para o número (61) 4004-0001 e por toda a rede de agências.

Bradesco

• As condições vão variar de acordo com o perfil da dívida.

• Canais de atendimento: digitais (Mobile, IB, Fone Fácil e ATM), Portal de Renegociação (banco.bradesco/dividas) e as plataformas de parceiros, além da possibilidade de solicitar a renegociação diretamente na rede de agências do banco.

Inter

• Descontos de até 90% e parcelamento do saldo da dívida em até 36 vezes.

• As renegociações serão feitas pelo portal https://www.bancointer.com.br/negocie/, pelo app ou pela Central de Atendimento (3003-4070).

Banco Pan

• O banco confirmou a participação no programa de renegociação de dívidas, mas não informou as condições.

• As renegociações estarão disponíveis para clientes elegíveis por meio do site https://renegocie.bancopan.com.br/.

