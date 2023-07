Quadrilha que sequestrou Atevaldo Santana realizou assaltos na região da Seis de Agosto

Uma equipe do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) conseguiu recuperar um veículo roubado durante a noite de quarta-feira, 19, no bairro Quinze. Três pessoas foram conduzidas após o flagrante, sendo um menor apreendido.

O veículo foi roubado em uma lanchonete, no bairro quinze, onde os suspeitos realizaram um assalto. Na ocasião, o motorista do carro foi levado como refém e depois liberado.

Os policiais militares receberam a informação na rede de rádio com as características do veículo e dos supostos envolvidos no crime. Durante patrulhamento no bairro Conquista, visualizaram um automóvel parado em uma lanchonete com as mesmas características citadas e avistaram três homens no estabelecimento.

Os militares foram ao local e constataram que o veículo estava com restrição de roubo e os três indivíduos estavam com o carro. Foram encontrados com eles dinheiro, aparelhos celulares e relógio sem procedência comprovada.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC

