Viúva de Claudinho diz que está há 21 anos sem receber herança

A alegria de se aconchegar com seu cão ou gato de estimação é inegável, um conforto aconchegante que faz parte de muitas casas ao redor do mundo. Por mais que você ame aquele amigo peludo na sua cama, é essencial entender os possíveis riscos à saúde envolvidos. Sim, essas adoráveis ​​barbas ou narizes molhados podem ser portadores de doenças que podem te adoecer. Então, vamos dar uma olhada em algumas das doenças que você pode pegar dormindo com seu cão ou gato.

Benefícios e Riscos de Dormir com Seu Cão ou Gato

Um fato interessante a ser observado é que mais de 250 doenças podem ser transmitidas de animais para humanos, com mais de cem delas envolvendo nossos amigos peludos, cães e gatos. Animais de estimação, mesmo que vacinados e bem cuidados, podem carregar parasitas, vírus ou bactérias. As infecções comuns que você pode pegar do seu companheiro de sono incluem ancilóstomos, dermatofitose, nematoides e até mesmo estafilococos resistentes a medicamentos.

Além disso, compartilhar a sua cama com animais de estimação pode resultar em padrões de sono interrompidos. Imagine só: você está dormindo profundamente e, de repente, um ronco, uma mordiscada ou um salto inesperado do seu animal de estimação te acorda abruptamente. Frustrante, certo?

Agora, isso não significa que você deva banir seu amiguinho peludo do quarto. Aconchegar-se com seu animal de estimação pode realmente oferecer alguns benefícios à saúde, como melhora na saúde cardiovascular e no bem-estar mental. O segredo é manter a higiene e a saúde do seu animal de estimação. Banhos regulares, orelhas e unhas limpas, calendários completos de vacinação e alimentos nutritivos podem ajudar a minimizar o risco de doenças.

E lamber o rosto?

E lamber o rosto?

Além das doenças, bactérias zoonóticas também podem ser uma preocupação quando seus cães ou gatos lambem seu rosto. Essas bactérias incluem Salmonella, Clostridium, E. coli e Campylobacter, que podem causar sintomas como diarreia, dor abdominal, febre e vômito. Os mais vulneráveis ​​a essas infecções são crianças pequenas, mulheres grávidas e pessoas com sistemas imunológicos comprometidos. Portanto, é sensato evitar que seu animal de estimação lamba seu rosto.

Além disso, os animais de estimação podem carregar doenças zoonóticas como raiva, doença do arranhão do gato, dermatofitose, toxocaríase e toxoplasmose, que podem ser transmitidas por arranhões ou contato com fezes. É especialmente crucial para as mulheres grávidas estarem cientes, pois a toxoplasmose pode ser transmitida para os bebês.

Então, como você pode evitar essas doenças zoonóticas? Primeiramente, lave as mãos após interagir com seus animais de estimação. Garanta que as vacinações e a desparasitação de seus animais de estimação estejam em dia. Se possível, evite deixá-los entrar na sua cozinha ou quarto. E, por último, não permita que eles lambam seu rosto.

Em resumo, embora haja alguns riscos envolvidos em compartilhar a cama com seu cão ou gato, os benefícios podem superar os negativos. Mas lembre-se, a higiene regular, as vacinações e os cuidados de saúde para o seu animal de estimação são fundamentais. Seu animal de estimação te ama incondicionalmente, e é justo que você retribua cuidando bem dele – para a saúde dele e a sua.

