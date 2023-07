Militares do Giro recuperam moto roubada e prendem dupla na região da Baixada

Uma mulher denunciou ter sido agredida e baleada pelo ex-marido, que é policial militar reformado, na frente da filha do casal, em Magé, na Baixada Fluminense.

A vítima está internada no Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, e vai precisar passar por uma cirurgia, por causa do tiro que atingiu o pé dela.

Em um vídeo, Bruna Meirelles contou ter discutido com o ex-marido, por telefone, e dito que não queria mais retomar a relação com ele.

O homem, então, pediu à mulher que fosse buscar a criança, de 2 anos. Ao chegar ao local, ela foi atacada.

“Quando eu fui buscá-la, ele desceu do carro e me jogou no chão. Começou a dar bicos no meu rosto. Pegou a pistola e disparou contra a minha coxa. Eu não estou sentindo os pés, vou ter que fazer outra cirurgia de tendão, fazer fisioterapia. Ele me deu o tiro, e a minha filha estava do lado. Ela está bem abalada, eu também. Estou muito machucada”, relatou a vítima.

O homem foi encaminhado por policiais militares à 60ª DP (Campos Elíseos) e preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, o caso foi encaminhado à Justiça.

A PM declarou ter sido acionada para verificar uma ocorrência de lesão corporal. A corporação informou que a mulher foi levada ao hospital. Já o suspeito entregou a identidade funcional e a pistola, que ficou apreendida na delegacia.

Ex-enteada diz que suspeito está em liberdade

A filha mais velha de Bruna afirmou que o ex-padrasto pagou fiança de R$ 6.000 e foi solto. Ele teria alegado, em depoimento, que o disparo foi acidental.

Em entrevista ao Cidade Alerta RJ, a jovem, de 23 anos, disse se sentir insegura com a liberdade do suspeito.

Ela contou que o relacionamento da mãe com o ex era conturbado. A união teria chegado ao fim por causa das traições do suspeito.

A jovem afirmou que o PM reformado era agressivo e que os episódios de violência começaram no ano passado.

Segundo ela, na época, a mulher chegou a ser encaminhada para a delegacia, mas não quis prestar queixa, por causa das ameaças que ele fez contra a família.

R7

