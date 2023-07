Gladson Cameli é condecorado com a Ordem do Mérito Comercial

O governador do Estado, Gladson Cameli, recebeu na noite desta terça-feira, 18, em Rio Branco, a Ordem do Mérito Comercial – grau Grã-Cruz, concedida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), que em 2023 celebra 33 anos de criação.

Criada em 2011, a honraria é concedida a personalidades físicas, jurídicas e organizações nacionais e internacionais que se destacam no segmento empresarial, cultural, científico, político, religioso, social e na defesa da livre empresa, contribuindo com as entidades do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

Ao discursar, Gladson Cameli lembrou que a história de sua família sempre foi ligada à área empresarial e agradeceu pelo agraciamento concedido pela instituição. O governante aproveitou ainda a oportunidade para reconhecer a relevante contribuição do setor comercial em favor do progresso do Acre.

“Dedico essa comanda a vocês, porque sei da importância do trabalho que realizam para o crescimento econômico e o desenvolvimento social do nosso estado. Não existe nenhuma atividade da iniciativa privada que gere mais oportunidades, empregos e renda para a população do que o comércio”, enfatizou.

Também foram reconhecidos com a insígnia, no grau Comendador, o superintendente regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e vice-presidente da Fecomércio-AC, Marcos Lameira; o empresário e presidente da Associação Acreana de Supermercados (Asas), Adem Araújo; e o empresário Oswaldo Xavier Dias.



Na mesma solenidade, o presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros, entregou ao presidente da Fecomércio-AC, Leandro Domingos, o Troféu O Mascate. “Nossas jornadas foram exitosas ao longo do tempo e, em agradecimento do Sistema Comércio no Acre, realizamos essa homenagem. Vemos o brilhante trabalho que vem realizando na vice-presidência Financeira da CNC e agradecemos por isso”, destacou Tadros.

A conquista foi celebrada por Domingos. “Não sei se mereço tanto, uma vez que O Mascate representa algo tão importante. Essa estatueta ficará exposta na minha sala para poder me inspirar todos os dias”, afirmou.

Cursos profissionalizantes gratuitos em todo o estado

O governo do Acre e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) assinaram um protocolo de intenções com o objetivo de ofertar cursos profissionalizantes gratuitos à população dos 22 municípios acreanos.

Com investimento de R$ 20,8 milhões por parte do Senac, serão disponibilizadas mais de 8,3 mil vagas nos segmentos de beleza, gestão e comércio, gastronomia, saúde e tecnologia da informação.



Já o Estado prestará apoio na cessão de espaços físicos nos municípios onde não há unidade operativa do Senac, além de apoio logístico no transporte de materiais equipamentos que são utilizados nas aulas.

“Com essa união, proporcionaremos a milhares de pessoas se profissionalizar e ter a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho qualificadas para ocupar uma vaga”, explicou Marcos Lameira, vice-presidente da Fecomércio-AC.

Por Wesley Moraes- Agência de Notícias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

