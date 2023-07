CDH aprovou projeto que facilita adoção e outro para prevenir maus-tratos infantis

Uma equipe técnica da Divisão de Assistência Estudantil e Saúde, ligada ao Departamento de Formação Educacional da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) foi até a Escola Carlos Vasconcelos, no Bairro Quinze, em Rio Branco, para que os alunos pudessem realizar a escolha da armação dos óculos, ação feita dentro do Programa Olhar Digital.

A chefe da divisão, professora Silvana Assad, explicou que antes da escolha da armação é realizada a etapa da medição do grau, feita por meio de consulta clínica. “As escolas solicitam o atendimento e nós fazemos a triagem com o refrator digital e encaminhamos para a consulta e, logo após a escolha das armações, voltamos para realizar a entrega dos óculos”, explicou Silvana.

Somente este ano, entre as escolas que já foram contempladas com ações do Programa Olhar Digital estão a própria Carlos Vasconcelos, a Djalma Teles, localizada no Bairro Defesa Civil, a Joelma de Oliveira, a Terezinha Miguéis, também no Segundo Distrito, e a José Ribamar Batista (Ejorb).

A escolha das armações pelos alunos foi acompanhada pelo secretário de Governo, Alysson Bestene, que fez questão de agradecer ao secretário Aberson Carvalho (SEE) pela oportunidade de conhecer o programa que, segundo ele, é de extrema importância para as famílias, porque traz saúde e dignidade aos alunos.

“O governador Gladson Cameli tem buscado sempre olhar para as pessoas com esse cuidado e carinho, principalmente com suas autoridades, que são as crianças, porque elas são o futuro do nosso estado e ele tem tido um compromisso com a educação”, afirmou o secretário de Governo.

Além do Programa Olhar Digital, Alysson Bestene lembrou de outras ações desenvolvidas pelo governo na Educação, como o prato extra aos estudantes, a distribuição de fardamento escolar, do kit escolar, além dos tablets para os alunos do ensino médio.

“São ações como essa que trarão cada vez mais dignidade e cidadania à população do Acre, pois elas impactam na economia familiar e demonstram o cuidado que o governo tem com as famílias e as pessoas”, enfatizou.

“Ficaria pesado”

Em relação ao Programa Olhar Digital, que atende alunos de toda a rede pública do Estado que necessitam de óculos, a economia para as famílias é grande, porque além da consulta, é feita a aquisição dos óculos para os alunos.

E quem faz questão de agradecer ao governo do Estado pela ação é o Manoel Valcimar Souza Lopes. Segundo ele, se precisasse pagar pelos óculos, iria ficar “muito pesado” no orçamento familiar. “Eu não estou trabalhando e uma despesa a menos ajuda muito”, disse ele.

Quem também faz questão de agradecer é a sua filha, Jaiana Souza Lopes, que estuda no nono ano da Escola Carlos Vasconcelos. “Eu não enxergava de longe, mas agora estou muito satisfeita porque com o óculos vou ter condições de estudar melhor”, ressalta.

Quem também ficou muito grata pela ação que contemplou a filha Marilena de Souza, do nono ano, é a Maria Raimunda Nascimento. “Esses óculos ofertados pelo governo ajudam muito porque eu não teria condições de pagar nem por uma consulta”, afirmou.

Por Stalin Melo- Agência de Notícias do Acre

