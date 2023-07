Adolescente pula em rio para salvar jovem e acaba morrendo afogado em RO

Um adolescente de 17 anos, identificado como Osimar Fernandes Coelho, morreu afogado nesta quarta-feira (19) após pular no rio Pirarara para salvar uma jovem que estava se afogando em Cacoal (RO).

Segundo testemunhas, Osimar estaria caminhando perto do rio com a namorada, quando ouviu gritos de socorro vindos do rio. Ele foi checar para ver o que estava acontecendo, e quando percebeu uma jovem banhista afundando na água, decidiu entrar no rio.

O adolescente conseguiu levar a garota até uma área segura, mas ele acabou afundando na água e não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local, e uma equipe encontrou Osimar no fundo do leito do rio.

“Nós fizemos cerca de 30 a 40 minutos de mergulho, conseguimos encontrar o corpo da vítima, mas já sem vida”, afirma Camilo Santos, sargento dos Bombeiros que fez a busca no rio.

Por Claudinei Sorce, Rede Amazônica

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram