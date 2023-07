Preso no DF, irmão de cantor sertanejo é ligado ao PCC e já trocou tiros com a polícia

Integrante do PCC, traficante possui chácaras na região de Formosa (GO), onde armazenava grandes quantidades de maconha trazidas de Goiânia

Preso na última sexta-feira (14/7) por tráfico de drogas no Distrito Federal, Ronaldo Félix, 40 anos, irmão do cantor sertanejo Diego, da dupla Diego e Victor Hugo, é faccionado do Primeiro Comando da Capital (PCC). Velho conhecido da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Félix já trocou tiros para fugir dos agentes em uma operação destinada à sua captura, em fevereiro deste ano.

Conforme apurado pela reportagem, o traficante possui várias chácaras na região de Formosa (GO), local onde armazenava grandes quantidades de maconha trazidas de Goiânia. Com o estoque, Ronaldo abastecia os pontos de tráfico da cidade.

Ronaldo acabou preso em uma operação conjunta do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), de Formosa (GO), e a Divisão de Operações Especiais (DOE), da Polícia Civil do DF (PCDF), no Gama. Na região, o traficante pretendia seguir o mesmo modus operandi praticado em Formosa (GO), mas acabou interceptado pela polícia na Operação Fim da Linha.

A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o homem, que era procurado desde fevereiro. De acordo com a PCGO, pesa no histórico do investigado uma prisão no primeiro semestre de 2022. À época, ele estaria em posse de 20 kg de maconha.

A dupla sertaneja formada por Diego, irmão de Ronaldo, arrasta uma legião de fãs nas redes sociais, onde acumula R$ 1,3 milhão de seguidores. Nenhum dos dois cantores tem qualquer relação com as investigações.

O Metrópoles acionou a assessoria da dupla, para saber se Diego gostaria de se manifestar sobre a prisão do irmão. Porém, até a última atualização desta reportagem, nenhum comunicado havia sido emitido pelo sertanejo. O espaço segue aberto, caso o cantor queira se pronunciar.

Por Marcus rodrigues/Metrópoles

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram