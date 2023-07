Festival de Praia do Juruá 2023 escolherá garoto e garota Verão em Cruzeiro do Sul

Nos dias 5 e 6 de agosto, o Festival de Praia do Juruá promete agitar o bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, com uma programação repleta de diversão.

No domingo, 6, a entrada para o evento será feita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível por pessoa, uma oportunidade de contribuir com a comunidade local. Vale ressaltar que será proibida a entrada de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro, garantindo a segurança de todos os presentes.

Além das atividades esportivas e atrações musicais, haverá também a eleição da Garota e do Garoto Verão. As inscrições estarão abertas de 18 a 25 de julho, na casa do Vereador Leandro Cândido, das 8h às 18h. Os candidatos devem ter no mínimo 16 anos de idade, sendo necessário apresentar uma autorização dos pais ou responsáveis para os menores. Para mais informações sobre as inscrições, entre em contato pelos números (68) 99999-0165 ou (68) 99245-1914.

No ano de 2022, o Festival de Praia em Cruzeiro do Sul foi um sucesso, atraindo mais de 10 mil pessoas e proporcionando momentos memoráveis para as famílias da cidade.

O Festival de Praia do Juruá é realizado pelo vereador Leandro Candido em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Acre, que apoiam essa iniciativa de lazer e entretenimento para a comunidade.

Por Voz do Norte

