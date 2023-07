Em Sena Madureira, polícia prende filho que espancou a mãe

Os policiais de plantão no 8º Batalhão da Polícia Militar atenderam várias ocorrências durante o plantão do fim de semana em Sena Madureira, no entanto, apenas duas delas foram consideradas importantes.

Na primeira delas, um homem foragido da justiça da capital foi preso quando recebia assistência médica no hospital da cidade, após provocar um acidente.

A segunda prisão, registrada no bairro Vitória, foi de um filho que espancou a mãe. Ambos foram apresentados na Delegacia Geral de Polícia Civil.

A primeira ocorrência foi registrada no início da noite de domingo, 16, quando policiais militares foram avisados de um acidente de trânsito ocorrido no Ramal Cassiriã, no qual duas vítimas saíram como vítimas.

No hospital da cidade eles encontraram um homem que seria o causador da ocorrência com vários ferimentos, sendo medicado. Numa breve consulta no sistema, eles descobriram a existência de um mandado de prisão contra o mesmo, expedido pela Vara de Execução Penal de Rio Branco, que foi cumprido de imediato.

Logo em seguida, um chamado do COPOM dava conta de uma ocorrência de violência doméstica numa residência da Rua João Gonçalves, no bairro Vitória, área considerada de risco na periferia. No local, acabaram prendendo um homem de 25 anos que estava embriagado e havia agredido fisicamente sua própria mãe, que ficou lesionada e teve que ser medicada no hospital da cidade.

