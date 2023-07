Veja como ficaram os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

O São Paulo parece, enfim, estar nos trilhos do sucesso. O trabalho de Dorival Júnior é consistente, e o trem parece que não vai descarrilar, como acontece, já há muito tempo, com o Santos. No encontro entre os rivais, o Tricolor passeou no Morumbi: 4 a 1, pela 15ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Uma atuação que beirou, sobretudo, quase a perfeição.

Agora, o Tricolor, com 25 pontos, está no G4 do Campeonato Brasileiro, deixando o Fluminense para trás. Já o Santos é o 14º lugar, com 16, convivendo, lamentavelmente, com a possibilidade de queda.

Toca no Calleri que é gol!

Com posse de bola elevada, o São Paulo soube converter volume em agressividade e domínio. Aliás, na metade da primeira etapa, apareceu o dona da festa. Calleri sofreu pênalti que ele mesmo cobrou para abrir o placar. Assim, o Tricolor seguiu em cima e, do meio de campo, Araújo acertou a trave, quase marcando um gol que Pelé não conseguiu. E o Santos. Anêmico. Afina, viu, de forma passiva, Calleri, de cabeça aumentar a conta para o Tricolor.

São Paulo insaciável. Lá vem o Pato…

O Santos tentou mudar o esquema tático, abrindo, então, mão de um meia (Lucas Lima) para ter mais um atacante (Washington). Ele até conseguiu acertar a trave. Entretanto, o Peixe não conseguia trabalhar a bola. Uma equipe sem conjunto não chega a lugar nenhum. No São Paulo, o contrário. As mexidas, portanto, não minimizaram a intensidade. Nestor cruzou na medida, e Deivid apareceu para completar paro o gol. Assinatura do banco de reservas. Em seguida, uma festa ainda maior com a entrada e o gol de Pato. Marcos Leonardo, de pênalti, ainda descontou. Mas ninguém notou.

Por Jogada 10

